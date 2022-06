Licenciements chez Unity

la branche Create gagne des sous en vendant des licences du moteur et en choppant une commission sur l'asset store

la branche Operate gagne des sous en fournissant des services surtout des pubs via Unity Ads

18 Novembre 2021. Un peu plus d'une semaine après le rachat de Weta Digital , l'action Unity dépasse les 200 dollars. 30 juin 2022. Elle en vaut désormais moins de 40. La boite vient de licencier des centaines de personnes deux semaines après que son PDG a promis que tout allait bien et que personne n'allait perdre son boulot. Les licenciements sont dans tous les départements y compris ceux vitaux et Unity a arrêté d'embaucher. Alors que s'est-il passé ?Tout d'abord Unity est devenu une grosse boite. Avant son introduction en bourse en 2020, elle comptait 3400 employés. On en est à plus de 5000. Mais à côté de cela, Unity n'a jamais été rentable. Pire encore : l'entreprise a perdu un demi-milliard de dollars en 2021 pour un chiffre d'affaires d'un milliard de dollars. Et les pertes s'accélèrent. Lors de l'annonce des résultats financiers du premier trimestre 2022, Unity a parlé de trimestre record en terme de chiffre d'affaires mais a aussi réalisé une perte nette de 171 millions de dollars. Si la tendance se poursuit les trois autres trimestres, Unity pourrait perdre 700 millions de dollars cette année.Unity Technologies comporte deux divisions :Mais ce modèle ne fonctionne pas. Prenons par exemple le succès du moment, V Rising . C'est un Valheim à la sauce vampires. Tout comme Valheim, il connait un succès énorme avec 2 millions d'exemplaires vendus sur Steam en un mois soit 28 millions de dollars de chiffre d'affaires après la commission de Valve. Tout comme Valheim, le jeu a été développé avec Unity par une petite équipe d'une quarantaine de personnes. Mettons que la moitié ait eu besoin d'une licence Unity pendant 3 ans. Cela signifie que Unity a gagné au mieux 100 000 dollars. A titre de comparaison, les 5% de commission d'Unreal Engine leur aurait fait gagner 1,4 million de dollars. Un autre succès du moment est Fall Guys qui vient de passer free-to-play. Le jeu est financé uniquement par les achats cosmétiques et ne contient pas d'Unity Ads. Donc là encore, Unity ne touche que l'argent des licences vendues.Unity semble aussi mal dirigé comme le confirme des sources de Kotaku avec des changements de direction soudains et pas forcément logiques. Le rachat de Weta Digital (puis de Ziva Dynamics, un autre développeur de logiciels pour effets spéciaux) est un bon exemple. C'est un changement de direction énorme pour une boite qui produit un moteur principalement destiné aux jeux indies et mobiles. Le marché des effets spéciaux est aussi un marché compliqué dominé par des outils développés en interne ou des solutions omniprésentes comme Nuke Pendant ce temps, le moteur en lui-même n'avance pas. En plus du retard technologique accumulé comparé à Unreal, les développeurs Unity doivent toujours se farcir plusieurs pipelines de rendus différents n'offrant pas une compatibilité totale au niveau des assets même pour la même version du moteur. La blague est qu'avec Unity, il y a toujours deux manières de faire les choses mais que l'une est dépréciée et que l'autre est en alpha.