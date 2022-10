The Chant fredonne pendant quatre minutes

A moins d'un mois de la sortie, The Chant se décide à nous montrer un peu de son gameplay, et comme on vous l'avait précédemment précisé , le titre est un jeu d'action-aventure et horreur à la troisième personne. Vous incarnerez Jess, partie en week-end tranquillou dans une gentille secte qui a ce pouvoir après un chant de groupe d'ouvrir une sorte de dimension psychédélique très flippante. Il y aura forcément des affrontements, de la collecte et fabrication d'objets, de l'acquisition de capacités spirituelles, et la sage possibilité de parfois fuir les combats. Il y aura également un petit plus sympa, celui de pouvoir essayer de raisonner les survivants, cela vous permettra peut-être d'en apprendre d'avantage sur ce culte des années 70.The Chant est toujours attendu sur PS5, Xbox Series et PC pour le 3 novembre 2022.