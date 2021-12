TGA 2021 : Star Wars Eclipse

Commençons les annonces des Game Awards 2021 avec celle du nouveau Quantic Dream : Star Wars Eclipse . Comme son nom l'indique, il s'agira d'un jeu Star Wars dans lequel les Jedi combattront une menace encore plus grande que les Sith : les journalistes.Je plaisante. On ne sait pas trop de quoi il s'agira mis à part le fait que ça se passera à l'époque de la République donc pré-Episode 1. Il est question d'un jeu action-aventure riche en choix et personnages charismatiques. Pour l'instant on n'a qu'une cinématique à se mettre sous la dent et elle est remplie de belles images garanties sans photomontages.