Stellar Blade : de la photo, un gros DLC et un peu de PC

Après une sortie remarquée en avril dernier sur PlayStation 5 pour son esthétique (on aime ou pas, c’est une autre histoire) et surtout son gameplay assez réussi, le virevoltant Stellar Blade revient sur le devant de la scène avec pas mal de détails concernant le fameux mode photo et son premier gros DLC, en collaboration avec la licence NieR Automata , le tout prévu pour le 20 novembre.On s’en doutait bien, même si Hyung-Tae Kim de chez Shift Up a déjà affirmé qu’une des grosses inspiration de son jeu provient de NieR Automata et qu’il était assez fan du travail de Yoko Taro , la réunion entre les deux licences sera finalement plus cosmétique qu’autre chose. Mais bon, l’idée de voir Eve porter un cosplay de 2B ou A2 est tout de même bien chouette, surtout si on a quelques missions ici et là. Cependant, ce DLC ne sera pas gratuit et pour le moment, on n'a aucune idée du prix final.Mais pour celles et ceux qui ne souhaitent pas mettre la main au porte-monnaie, il y a tout de même de quoi se réjouir, notamment avec l’arrivée du mode photo, qui lui, sera totalement gratuit. L’idée derrière est évidemment de capturer Eve sous tous les angles possibles, à n’importe quel moment du jeu, et d’enrichir la section Slice de Factornews . Vu les paysages parcourus et les boss, il y a vraiment de quoi faire.Il est aussi question de quelques nouveaux costumes qui n’aideront pas Eve à rester au chaud pour l’hiver et d’un nouvel accessoire, le Symbole de l’Héritage, permettant une nouvelle apparence du Mode Tachy. Autre excellente nouveauté : la synchronisation labiale sera prise en charge pour ces six langues : français, espagnol, italien, allemand, portugais et espagnol d'Amérique latine. On nous parle aussi de quelques détails, comme le choix d’une musique d’ambiance lors des pauses aux différents camps, ou encore de proposer à Eve de porter une queue de cheval. Ok.Et si jamais votre PC (et sa très grosse configuration) attend que Sony Interactive Entertainment se bouge un peu côté édition, sachez qu’il faudra patienter jusqu’à “quelque part en 2025”. L’objectif n’est pas de faire rager les PCéistes, mais plutôt de proposer un portage de haute volée et d’aller flirter avec le marché asiatique, qui a plus que bien accueilli un certain Black Myth: Wukong il y a peu. Ce serait dommage d'aller trop vite et de se prendre un mur.