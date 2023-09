Starfield : le patch bientôt, les mods plus tard

Si vous n'avez pas encore commencé Starfield, attendez encore un peu. Les premiers patches arrivent bientôt et ajouteront des choses incroyables comme la possibilité de régler le champ de vision, la luminosité et le contraste mais aussi le support du DLSS et des écrans 32:9. Pour le support officiel des mods, il faudra par contre attendre 2024. Il y a déjà une pléthore de mods allant du plus utile au plus discutable . En tapant quelques lignes dans la console, vous pouvez même faire des sorties dans l'espace