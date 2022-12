S.T.A.L.K.E.R. bien accroché

Il faut croire que tenter de survivre dans un pays en guerre depuis bientôt un an n'accapare pas tout leur temps et leurs ressources, puisque les développeurs de GSC ont réussi à bricoler un nouveau trailer pour leur S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl . L'ambiance et l'atmosphère si particulières qu'on trouvait dans la première trilogie sont toujours là, heureusement, tout comme les boulons jetés dans les anomalies, les stalkers qui jouent de la gratte autour du feu, les affrontements au fusil de chasse ou à la kalash qui s'enraye contre d'autres factions ou encore les ignobles Bloodsuckers dans les tunnels sous-terrains mal eclairés. La réalisation a bien évidemment fait un grand bond en avant depuis les premiers jeux et les dialogues avec les PNJ ressemblent enfin à quelque chose, des PNJ qui ne sont d'ailleurs plus tous cachés derrière un masque ou une cagoule pour camoufler l'absence d'animations faciales.Le jeu est pour l'instant prévu sur PC et Xbox Series pour un vague 2023, très certainement pas avant la fin de l'année, mais un report en 2024 (voire plus loin selon comment la situation évolue) ne surprendra absolument personne.