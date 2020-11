Project 0047

Si je vous dis qu'IO Interactive bosse sur un jeu mettant en scène un tueur impassible en costume sombre, ayant pour nom de code un numéro finissant par un 7 et dont l'arme préférée est un simple pistolet avec un silencieux. Si je vous dis en plus que le tueur en question est envoyé aux 4 coins du monde pour effectuer une série de missions périlleuses vous pensez à qui ?Jusqu`à hier, 47. Mais IO Interactive vient dévoiler leur prochain projet et il s'agit d'un jeu James Bond. Pour l'instant il s'appelle juste Project 007 . Bond a plus de cheveux de 47 mais s'il y a bien un studio qui peut adapter dignement la licence en jeu vidéo, c'est IO. Rendez-vous prochainement pour plus de détails, probablement durant les Game Awards.