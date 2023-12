Ready or Not passe en 1.0

Après deux ans en early access, Ready Or Not vient de passer en 1.0 et la mise à jour pour ce simulateur de SWAT est absolument massive . Au programme : six nouvelles cartes, quatre cartes totalement refaites, des nouveaux modes de jeu, des nouveaux niveaux de difficulté, des nouvelles armes, de la customisation de personnages, des nouvelles animations, des nouvelles musiques...Ready Or Not se joue seul avec des IA mais est évidemment bien plus drôle en co-op surtout quand un de vos coéquipiers est un demeuré qui gueule "FLASHBANG !" après avoir lancé la grenade en question histoire d'éblouir toute son équipe. On notera le manque de réalisme du jeu vu que vous serez réprimandé par vos collègues pour tirer sur des innocents ou des suspects menotés.