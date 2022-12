La première et dernière fois que l'on avait parlé de Project L , un jeu de combat free-to-play en développement avec les personnages de League of Legends comme protagonistes, c'était en 2019 . Depuis de l'eau a coulé sous les ponts, et Riot Games est à même dès lors de pouvoir en dire plus sur le gameplay du titre via un carnet des développeurs de près de sept minutes repéré par Laurent. Vous y apprendrez que Project L fera la part belle aux mécaniques d'assistance en combat. Ainsi il y aura un champion principal secondé par un soutien en renfort, tout en ayant la possibilité en pleine action de renverser les rôles. Un système d'équipe comme il en existe dans d'autres jeux de combats finalement.Le titre se voudra à la fois accessible au plus grand nombre, tout en ayant une richesse de possibilités et de combos d'après les développeurs. Toutefois pour ces derniers, il reste encore énormément de boulot, il ne faudra donc pas s'attendre à avoir une date de sortie avant un long moment. Sachant que même les plateformes n'ont toujours pas été annoncées, bien qu'on ne doute pas un seul instant que le titre arrivera sur PC et consoles.