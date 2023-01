PowerWash Simulator : nouveaux supports et nouveaux niveaux

Autre jeu évoqué dans mes Fact'Or 2022 pour lequel j'espérais voir arriver bientôt du nouveau contenu (décidément), le très relaxant PowerWash Simulator va avoir droit à une sortie sur Switch et Playstation dès la fin du mois. Et plus important, il offrira à tous les possesseurs du jeu un pack de contenu aux couleurs de Lara Croft, ou plus précisément de son manoir qu'il faudra aller karchériser à l'extérieur comme à l'intérieur. Et on parle bien "d'offrir", puisque ce DLC Tomb Raider sera gratuit, comme quoi il y a encore du bon chez Square Enix