Comme prévu, Nintendo a diffusé unaujourd’hui à 15h30. Et pas comme prévu, je n’avais pas totalement 100% bon sur mes pronostics . Mais on a tout de même eu du lourd pour la franchise des monstres de poche ! Comme d’habitude, on a eu droit à une introduction par Tsunekazu Ishihara, le PDG de The Pokémon Company , en direct de son bureau et toujours aussi heureux de nous narguer avec des goodies super cool. C’est parti pour le gros résumé !Celui-ci, on ne l’avait pas vu venir ! Le premier gros morceau de ce Direct est doncprévu sur Nintendo Switch dès le 6 mars prochain. Les dresseurs de pokémons le savent, ce titre ne débarque pas sans souvenir. En effet, il s’agit d’un remake de deux jeux ! Spike Chunsoft a mixé Pokémon Donjon Mystère : Equipe de Secours Rouge (Game Boy Advance en novembre 2005 au Japon) et Pokémon Donjon Mystère : Equipe de Secours Bleue (Nintendo DS en novembre 2006 en Europe), afin de donner naissance à une nouvelle version, cette fois-ci sur Switch.Pour celles et ceux qui ne connaissent pas trop ce spin-off, sachez que l’on dirige cette fois-ci un Pokémon, et non un dresseur. Enfin, plutôt un humain transformé en pokémon, faisant équipe avec son propre compagnon de route. Le but étant d’aller aider les autres créatures de ce monde via des missions se déroulant principalement dans des donjons aléatoires. On est donc en plein dungeon crawler, mais le tout avec une touche toute mignonne, notamment grâce à sa direction artistique.Côté combats, on garde la fonction de tour par tour comme dans un Pokémon classique, tout en gérant aussi les déplacements et tous les objets trouvés en chemin. A noter que cette version sera un peu plus simple que celles de base. En effet, il y aura plusieurs options pour aider les joueurs version 2020, qui ne savent apparemment pas gérer la difficulté : déplacement automatique pour ne pas se perdre, utilisation de capacité géré par l’IA, huits pokémons alliés au lieu de trois et enfin, un K.O ne signifiera pas forcément un game over, puisque les alliés pourront venir nous aider (et on pourra même contrôler les alliés).Le jeu est dès à présent dispo en précommande sur l’eShop à 59,99 euros , donc probablement un peu moins cher en boîte, et une démo est accessible via le même lien, avec la possibilité de garder sa sauvegarde pour le jeu complet.L’autre très gros morceau est évidemment pour Pokémon Epée et Pokémon Bouclier , qui ne ressortiront pas en version Ultra ou autre, mais qui auront plutôt le plaisir de grossir via deux DLC. On retrouve deux petits gars de Game Freak pour nous présenter tout cela : Junichi Masuda (producteur), Shigeru Omori (réalisateur) et Hiroyuki Tani (réalisateur des DLC). Après avoir cartonné avec plus de 7 millions de vente depuis la sortie du duo le 15 novembre dernier, Game Feak n’allait forcément pas lâcher l’affaire et se lance donc dans la folie des DLC, sous forme d’un Season Pass de 29,99€ déjà disponible dans l’eShop , comprenant L'île solitaire de l'Armure, prévue pour fin juin prochain, et Les Terres enneigées de la Couronne, qui arrivera un peu plus tard, en automne. De quoi tenir toute l’année 2020 tranquillement et faire parler du jeu assez régulièrement.Chacune de ces nouvelles zones seront accessibles une fois les Terres Sauvages passées, et auront évidemment leur lot de nouveautés : nouveaux pokémons, dont des légendaires, des skins pour les personnages, des fonctionnalités propres, et un scénario. Bref, ça semble plutôt bien foutu et c’est bien plus malin qu’une troisième version.Dans les détails, le DLC L'île solitaire de l'Armure mettra en avant la très grande île d’Isolarmure, qui nous fera prendre un peu le soleil en nous baladant sur les plages, les plaines et autres environnements d’une natures très vertes. Il sera aussi question de se coltiner un rival : Sophora, spécialisée dans le Poison, pour la version Pokémon Epée et Saturnin, amateur du type Psy, pour ceux qui ont pris Pokémon Bouclier. Et évidemment, le dojo de cette île aura un intérêt dans le scénario, tout comme le pokémon légendaire habitant cette région (attention la blague) : Wushours.Quant au DLC Les Terres enneigées de la Couronne, il porte extrêmement bien son nom puisqu’on y verra de la neige, de la neige et encore de la neige. On découvrira quelques villages et un autre dojo, ou plutôt un temple. Le légendaire du coin se nomme Silveroy et il a un regard ultra badass. Petite nouveauté dans ce DLC, celui-ci comportera un mode coopération, histoire de visiter les antres Pokémos avec un ami.Enfin, sachez que ces deux DLC propose 200 pokémons supplémentaires et, c’est cadeau, ils seront récupérable en échange même si vous ne possédez pas les DLC en question. Par contre, il faudra mettre à jour votre jeu.Enfin, il était évidemment qu’un petit mot concernant Pokémon Home, allait être donné. On désormais que ce service Cloud sera disponible dès février. Concrètement, si vous avez un abonnement à la Banque Pokémon ou que vous possédez Pokémon Let’s Go Pikachu ou Pokémon Let’s Go Evoli , vous allez pouvoir transférer toutes vos créatures dans, afin de les récupérer dans Pokémon Epée et Pokémon Bouclier (avec ou sans Season Pass). Plutôt pratique. Cependant, aucune mention du tarif. M’enfin, la Banque Pokémon coûtant 4,99€ / an, on se doute que ce ne sera pas beaucoup plus cher, voir au même tarif.