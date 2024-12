Path of Exile 2 : à voile et à vapeur

Pour sa sortie sur Steam hier en accès anticipé, Path of Exile 2 a semble-t-il un peu raté le coche. En effet, en plus de la saturation des serveurs habituelle à ce genre de sortie, un bug empechait apparemment la connexion de certains joueurs et un correctif est sorti aujourd'hui pour délivrer les fans impatients.Comme son prédécesseur, le jeu sera free-to-play, mais un peu curieusement, il faut payer 28€ pour pouvoir y jouer pendant sa période d'accès anticipé. C'est justifiable (accès au jeu en avance, aide au financement, jeu plus ambitieux...), donc autant le faire, ont dû se dire les gars de Grinding Gear Games , surtout qu'ils ont déjà vendu 1 million de clés et que l'early access devrait durer six mois ou plus. Ça aurait été dommage de ne pas en profiter.