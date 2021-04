Path of Excite 2

Plus d'un an après sa révélation, Grinding Gear Games donne enfin des nouvelles de Path of Exile 2 et nous sort à nouveau un teaser et une vidéo de gameplay commenté de 20 minutes. Il n'y a pas à dire, les éclairages sont sublimes et toute la partie audio semble avoir subi un bon gros lifting. Mauvaise nouvelle cependant concernant la date de sortie car le site officiel ne promet qu'un vague "2022" pour une beta fermée...D'ici là, GGG vous fera patienter avec Path of Exile: Ultimatum , une nouvelle extension pour PoE apportant encore une nouvelle mécanique : les "Trials of Chaos" et qui sortira le 16 avril sur PC (et Mac) et le 21 sur Xbox et PS. Une extension qui sonne comme une des dernières pour PoE avant que les équipes de GGG ne s'occupent à 100% de PoE2.