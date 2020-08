Ono! More Street Fighter!

En 2008 sortait Street Fighter IV en arcade. Non seulement ce nouvel opus a donné un coup de jeune à la license mais a rendu à nouveau populaire les jeux de baston. Son producteur, Yoshinori Ono, est devenu une star en quelques mois. Pourtant, la bataille était loin d'être gagnée d'avance. Ono a du se battre contre Capcom qui ne croyait pas au projet Rebelotte pour Street Fighter V : Ono s'est ouvertement pleint que Capcom ne voulait pas financer le projet. Street Fighter V a fini par être développé avec Ono en producteur exécutif cette fois. Le jeu a dépassé les 4,5 millons d'exemplaires vendus et fait partie du top 10 des jeux Capcom les plus vendus.Apparemment un Street Fighter VI est dans les cartons et aurait du sortir l'an prochain mais Ono aurait été dégagé du projet selon des rumeurs publiées le 5 Aout . Aujourd'hui Ono vient d'annoncer sa démission de Capcom après 30 ans de boite. Il ne dit pas ce qu'il compte faire par la suite mais on espère qu'il revienne dans quelques mois avec un Kickstarter pour une suite spirituelle à Street Fighter.