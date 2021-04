Oculus Gaming Showcase : le gros résumé

Pistol Whip: Smoke & Thunder

Warhammer 40,000: Battle Sister

Lone Echo II

Resident Evil 4

Star Wars: Tales from the Galaxys Edge

Star Wars Pinball VR

I Expect You To Die 2 : The Spy and the Liar

Carve Snowboarding

After The Fall

Wraith : The Oblivion - Afterlife

The Climb 2

The Walking Dead: Saints & Sinners

Comme prévu, Oculus a fait son petit direct en ligne, avec le premier Oculus Gaming Showcase . Et mine de rien, les personnes possédant un casque de chez Facebook auront encore une fois pas mal de jeux à se mettre sous la dent. Encore mieux, il semblerait que les studios de développement ne soient pas encore totalement tournés vers le “en exclusivité sur un casque”, puisque pas mal d’annonces sont aussi pour d’autres boutiques, notamment Steam, et donc d’autres casques.Et après le petit discours de Ruth Bram, executive producer chez Oculus Studio Facebook Reality Labs , nous annonçant que le marché VR est en train de grossir, et qu’ils ont prévu du lourd pour l’année 2021, voici le gros résumé !L’excellent jeu detire en premier, et annonce, une nouvelle extension (après Pistol Whip: 2089 ) attendue pour cet été. Ce petit DLC se concentrera sur une ambiance très western avec une histoire qui tournera autour de deux sœurs. Il aura aussi une nouvelle option appelée “le Concierge” qui permettra de rejouer des niveaux avec tout un tas de modifications. Malheureusement, Cloudhead Games a été radin sur la bande annonce et honnêtement, on ne voit rien du jeu. Reste que tout cela sera disponible sur les Oculus Quest, les Oculus Rift, le PS VR, et carrément pour tous les casques PC via Steam.Disponible sur les Oculus Quest depuis décembre dernier, le FPS bourrin dea eu la bonne idée de se rendre disponible prochainement sur les Oculus Rift. En plus de cela, le mode coopération est maintenant compatible avec Last Bastion, et évidemment, le cross-play et cross-buy seront eux aussi de la partie !Si Valve a poussé le niveau de la VR très haut avec Half-Life: Alyx , il semblerait quesoit pas trop loin derrière, voire même sur un niveau similaire avec Lone Echo II. Comme prévu et surtout attendu depuis pas mal d’années déjà, cette aventure spatiale ne sera pas exclusif au Quest, parce qu’il ne faudrait pas déconner non plus. De fait,est un jeu spécialement développé nativement pour les Oculus Rift, mais bonne nouvelle tout de même, il sera aussi jouable sur les Quest via la connexion en câble. Et on comprend rapidement ce jeu quand on voit le niveau graphique de ce titre. La mauvaise nouvelle, c’est qu’on a toujours pas de date…On en a déjà parlé, mais, l’exclusivité GameCube sortie le 11 janvier 2005, puis sorti sur quasi toutes les consoles et même sur mobile, reviendra donc en VR, mais avec un vrai travail de refonte de gameplay. Cette fois-ci,et(responsable de cette version) n’ont pas voulu faire un simple copier/coller. Honnêtement, ça a l’air super cool, et même cette vue FPS n’est pas forcément un choix trop bizarre pour RE4. Côté technique, c’est vraiment pas mal et on sent que l’Unreal Engine fait de belles choses, même s’il a fallu brider les textures puisqu’il s’agit d’une exclusivité Oculus Quest 2 pour cette fin d’année. Pas de version PC prévue pour le moment et on sent clairement que Facebook a sorti le chéquier.La licence Star War s’est fait une grosse place sur les casques VR, notamment avec la trilogie Vader Immortal: A Star Wars VR Series ou encore la compatibilité en réalité virtuelle pour Star Wars: Squadrons . Cette fois-ci, on revient surqui n’a finalement pas vraiment cartonné comme prévu. Mais le studiorevient avec une petite extension. Reste à voir si cela fera décoller le jeu qui est, pour rappel, exclusif aux Oculus Quest 1 et 2.Ouais alors ok, Star Wars est super cool, mais on aurait peut-être aimé un peu plus que ça. Ouais, d’accord, les 8 flippers disponibles sont placés dans un univers de la série et le Mandalorian pourra se tenir à côté de vous. Bref, c’est encore du flipper de chez, mais au moins, ce sera disponible sur les Oculus Quest, mais aussi sur Steam VR et PS VR.Pas vraiment nouvelle comme annonce, et surtout sans date plus précise qu’un 2021,est attendu sur tous les casques possible en sortant sur Oculus, Steam et PS VR.Alors attention, c’est du lourd ! Le jeu de Giles Goddard est enfin terminé (ou presque) et sortira cet été sur les Oculus Quest (en espérant un portage ensuite sur Steam par exemple). Si vous ne savez pas qui est Giles Goddard, voici un bref récap. Le monsieur est un ancien développeur du studio Argonaut Software, et a notamment travaillé main dans la main avec Nintendo pour Star Fox et Stunt Race FX, afin de pousser la 3D sur la Super Nintendo. Par la suite, il a ensuite développé le visage 3D de Mario dans Super Mario 64 (celui sur lequel on peut tirer les oreilles, le nez, etc, avant de lancer le jeu), mais aussi et surtout sur. Alors si depuis, il n’a pas fait de grands titres (même si j’aime bien Steel Diver), il revient avec, le digne successeur de son jeu Nintendo 64, puisque 1080° Avalanche sur GameCube a été développé par NST (Nintendo Software Technology). Reste maintenant à voir si Carve Snowboarding est digne de cet héritage.Le nouveau jeu dese fait attendre, mais quand t’as développé Arizona Sunshine, tu peux te faire désirer. Surtout que les potards ont été poussés bien à fond cette fois-ci. Si vous n’aimez pas les univers post-apo sous la neige, avec des zombies partout, vous pouvez passer à la prochaine annonce. Sinon, sachez qu’est attendu pour cet été et qu’il s’agit d’un jeu jouable en coop jusqu’à 4. Ce sera développé nativement sur Oculus Quest, mais aussi jouable sur les Rift, PS VR et compatibles SteamVR.Restons dans l’ambiance qui fout les miquettes avec un titre basé sur le World of Darkness, un univers créé principalement pour le jeu de rôle Vampire: The Masquerade, et repris par d’autres jeux que je ne connais malheureusement que de noms, et de loin. Bref,est développé paret propose une belle petite visite dans le manoir Barclay, “un lieu atypique” comme dirait une description Airbnb. Le petit twist est que cette fois-ci, nous nous placerons dans le rôle d’un fantôme, et donc avec quelques pouvoirs bien cool comme traverser les murs, renverser des objets à distance, mais aussi rencontrer d’autres âmes perdues. C’est prévu pour le 25 mai sur SteamVR, courant 2021 sur PS VR, et dans les jours à venir sur les Quest et Rift.L’un des jeux qui a fait connaître la VR a pas mal de monde revient avec sa suite. Déjà disponible depuis quelques semaines,a semble-t-il prévu de suivreavec des extensions gratuites ! C’est le cas avec ce premier Freestyle Expansion Pack qui sera disponible dans la journée, ajoutant pas mal de petits runs.Et pour fermer la marche de cet premier Oculus Gaming Showcase, quoi de mieux qu’un petit? Si vous aimez cette licence, sautez vite sur l’occasion d’acheter ce jeu, compatible sur les Quest, mais aussi PS VR et SteamVR. Pour fêter son premier anniversaire, The Walking Dead : Saints & Sinners s’offre Aftershocks, une extension gratuite qui sortira le 20 mai prochain.