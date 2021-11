Non, Microsoft ne rachète pas Sega

Sega vient de publier un communiqué de presse intitulé "Sega et Microsoft vont explorer la création d'une alliance stratégique pour créer de nouveaux jeux stratégiques et établir un environnement de développement nouvelle génération". Si vous pensez que c'est pompeux, attendez de lire la suite. Il est question de "Super Game", de 5G et de "Community". Le terme "stratégique" est répété trois fois et le terme "Alliance" est répété six fois.Mais le terme le plus important est évidemment Azure et au fond ce communiqué de presse pourrait se résumer en une phrase : "Sega songe à basculer ses services en lignes sur Azure, la plateforme de cloud de Microsoft". Ce dernier gagne du terrain dans le monde du jeu vidéo notamment grâce à Playfab , une batterie de services facilitant le jeu en ligne et la monétisation. La techno est d'ailleurs utilisée par Age Of Empires IV , un jeu Relic (Sega) publié par Microsoft.Mais quoi que vous puissiez lire à droite et à gauche, le fait que Sega utilise Azure n'est pas un signe que Microsoft songe à racheter Sega.