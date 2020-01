Activision Blizzard dans le nuage Google

Activision Blizzard et Google viennent d'annoncer un partenariat stratégique faisant de Google Cloud le fournisseur privilégié des infrastuctures Activision Blizzard (serveurs et compagnie). Mais surtout Youtube est devenu le diffuseur officiel et exclusif des compétitions organisées par Activision Blizzard autour de leurs jeux (Call of Duty, Overwatch, Hearthstone et World of Warcraft). Auparavant Amazon était en charge de tout cela via AWS et Twitch.Du coup il n'est pas délirant de voir aussi les jeux en questions arriver sur Stadia en 2020. Activision Blizzard est pour l'instant absent de la plateforme mais le PDG semblait favorable à Stadia lors d'une interview en mai 2019 . La plateforme en aurait bien besoin. Dans un sondage de la GDC demandant aux développeurs sur quelle plateforme ils développent, Stadia n'a recueilli que 6% des réponses . En attendant, Google a annoncé un partenariat avec Verizon (le SFR américain) similaire à celui avec BT : abonnez-vous au super haut débit et recevez le kit Stadia (manette, Chromecast Ultra et trois mois d'abonnements à Stadia Pro). (illustration de la news : RenEscar