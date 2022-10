No Man's Sky lance sa vékat

On n'a plus trop de doute sur le fait que, longtemps après que notre soleil aura fini de briller et que l'univers s'effondrera sur lui-même, toute la bande d' Hello Games continuera de mettre à jour son No Man's Sky . Six ans après sa sortie calamiteuse, le jeu d'exploration spatiale et de grind de cailloux passe en version 4.0 et finit son tour des plates-formes avec une sortie sur Switch. On ne mise pas grand chose sur elle : vu comme le jeu a du mal à tourner correctement sur des machines largement plus puissantes, on ne serait pas étonnés d'apprendre que ce qu'affiche la console de Nintendo rend littéralement aveugle, mais on n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise.La sortie sur Switch n'est toutefois pas la seule nouveauté à arriver avec cette Waypoint Update. Globalement, celle-ci se concentre sur le confort de jeu, avec une interface retapée de partout qui sera peut-être enfin un peu moins lourdingue, la possibilité de vendre son bordel de n'importe où au moyen d'une petite fusée qui ira le refourguer toute seule à la station spatiale, mais aussi la possibilité de se faire une expérience à la carte pour alléger la difficulté avec des planètes aux environnements moins toxiques, des ennemis moins agressifs, et surtout un grinding moins omniprésent pour profiter un peu plus du voyage. Le mise à jour apporte également le support du FSR 2.0, mais si vous espérez que celui-ci rende l'expérience plaisante sur Steam Deck, vous pouvez déjà abandonner tout espoir : même en rabotant tous les détails, même en limitant à 30 images/seconde et avec le FSR en mode performance, vous n'aurez jamais un framerate un tant soit peu stable - raison de plus pour craindre vraiment le pire pour la version Switch. Si vous avez quelques heures devant vous, le changelog complet est visible ici