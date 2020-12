Nintendo Direct Indie World : le gros résumé

Alors que tout le monde a les yeux rivés sur Cyberpunk 2077 et son état catastrophique sur consoles d’ancienne génération, Nintendo a dévoilé tranquillement un nouveau, le dernier de l’année 2020. Et je vais vous divulgâcher tout de suite la fin : non, ça ne parlera pas de Hollow Knight : Silksong , mais il y aura tout de même quelques supers jeux pour la Switch.Grosse surprise, comme d’habitude pour commencer un Nintendo Direct, avec l’annonce deet desur Switch ! Cet excellent roguelike se refera donc une santé sur la console de Nintendo. Par contre, Derek Yu (qui n’est pas allé chez le coiffeur depuis le premier confinement), annonce qu’il faudra attendre un peu avant de voir ce duo débarquer. Sortie prévue à l’été 2021.On change d’ambiance et on découvre, un jeu avec des chats prévu aussi sur Steam, pour le début de l’année 2021. Ce premier vrai jeu qu’on doit acheter du studio Playfellow proposera donc se bastonner avec des chats chelous à la physique totalement flinguée. Ce sera jouable jusqu’à 4 et le but sera de mettre un bordel pas possible dans un salon, un jardin ou autre. Honnêtement, j’ai pas trop capté le but, mais ça a l’air drôle.n’est ni un roguelike, ni le Smash Bros des chats, mais un jeu dans lequel il faudra conduire des voitures et les garer aux bons endroits. Évidemment, comme tout jeu indé qui se respecte, la physique du jeu sera atroce, mais on devra dire que c’est cool… Bref, c’est prévu au début 2021 sur Switch et autre part plus tard.Ce qui est bien avec le confinement, c’est que l’on voit les salons de ces petits indé qui ne peuvent pas se payer un immeuble et 1000 développeurs. Bienvenue à Jorge Garcia et Fransisco Mora de Leap Game Studios, basé à Lima ! C’est loin et leur jeu,, nous transportera tout aussi loin. C’est joli comme tout, et si le gameplay tient la route, on tient peut-être un excellent beat’em up jouable en multi. Ça sort en mars 2021.Un ninja ! Des supers armes ! Des montres énormes ! Une musique qui tabasse ! Ma carte bancaire qui dit “mais vas-y, prends mon argent !” Tout ça, c’est pour dire que(que j’avais testé à la Gamescom) débarque le 26 janvier prochain.Retour à la vie presque normale, avec, un autre jeu développé par Whitethorn Games. Il s’agit d’une simulation sociale avec uniquement que des filles, des animaux (beaucoup de chats, décidément) et des une direction artistique très spéciale et dont le but est apparemment d’installer un bar à chats. C’est dispo dès maintenant et ma carte bancaire est introuvable.Retour à une direction artistique travaillée et, développé par ustwo games, à qui on doit les Monument Valley. Belle carte de visite pour ce jeu carte postale, pour un jeu avec un message très cool : aider les animaux d’une petite île, nettoyer les plages, bref, etc. Ça a l’air chouette et ça sort au printemps 2021.Attention, c’est du lourd :débarque en anglais sur Switch ! Ancien jeu PS Vita et sorti uniquement au Japon, donc jeu narratif avec de magnifiques artworks, revient donc dans une langue que l’on peut comprendre plus facilement. On a devant nous un petit huis clos absolument fabuleux, se jouant via des parties de 5 à 15 minutes, afin de démasquer une forme de vie mystérieuse qui s’est infiltrée dans notre équipage. Pas de date, à part un vague début 2021, mais c’est déjà bien.Cool, Amanita Design revient avec un nouveau jeu,! Le gameplay ne change pas trop de ce que le studio sait faire, donc un point'n click, dans lequel on devra se sortir des énigmes traversant les cauchemars d’un petit garçon… C’est prévu pour le printemps prochain et ce sera aussi disponible sur PC.Presque une arlésienne,se date pour le 23 décembre, comme on le savait déjà depuis les Game Awards . Mais oui, SMBF sortira aussi sur Switch, donc la meilleure version puisqu’on pourra l’apporter partout.Place maintenant à Farah Coculuzzi du studio Capybara Games, qui nous présente Grindstone ! Si vous lisez nos dossiers Apple Arcade, vous devriez déjà connaître. Sinon, sachez qu’il s’agit d’un puzzle-combat très cool qui… non mais sérieux, allez lire la partie 1 de notre dossier . La version Switch débarque maintenant tout de suite.Le Direct se termine comme d’habitude, avec un moment “on met tout dedans”, où on retrouveet. Mais non, finalement, le vrai “one more thing” vient de, qui se fait une place sur Switch. Il est disponible dès aujourd’hui et c’est le jeu parfait pour jouer avec ses amis pendant le couvre-feu.