Nintendo déraille

Les Joy-Cons ont beaucoup de problème : la taille miniscule, la fiabilité en carton, le prix excessif, les fonctionnalités inutiles (caméra IR, vibrations HD), l'obligation d'acheter un accessoire pour pouvoir les recharger sans avoir à les connecter à la Switch ... mais un des trucs qui fonctionne vraiment bien est le système de rail utilisé pour les connecter. Selon plusieurs sources ( Vandal et Mobapad ), Nintendo songerait à remplacer le tout par des aimants pour la New Super Switch Pro U 64.Cela pose évidemment des questions de rétro-compatibilité avec les Joy-Cons de la Switch 1 même si Nintendo (ou un tiers) pourrait produire un petit accessoire qui serait littéralement un rail avec des aimants. Au passage, on apprend que la future Switch aurait un écran 1080p de 7 ou 8 pouces et serait compatible avec les jeux Switch 1 aussi bien les versions cartouche que les versions numériques. Comme d'habitude le tout est à prendre avec des méga-pincettes même si Vandal avait eu raison sur leurs fuites à propos de la Switch OLED.