Monster Hunter Rise switche sur PC

Sorti uniquement sur Switch le 26 mars dernier, Monster Hunter Rise dévoile sa bande annonce pour sa sortie sur Steam ce 12 janvier. Et quoi de mieux pour attirer les possesseurs de machines master race que de les faire saliver sur des filtres noir et blanc ou sépia de grand-mère ? Bon, on nous promet quand même les habituels 4K, textures hautes résolution, support ultrawide et un frame rate débloqué (ce qui ne signifie pas que le jeu tournera à 60fps pour autant). Enfin on termine sur une version deluxe (qui en langage Capcom veut dire : incluant quelques merdouilles), des bonus de précommandes (d'autres merdouilles) et l'extension "Sunbreak" pour l'été 2022 comme sur Switch