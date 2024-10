MindsEye passe chez IOI

Si vous vous souvenez, MindsEye était le AAA développé par Build A Rocket Boy (le nouveau studio de Leslie Benzies) au sein de la plateforme Everywhere , un Roblox-like mais probablement avec moins de pédophiles Mais les choses viennent de changer. MindsEye est maintenant publié par lO Interactive sous forme de stand-alone sur PC et consoles. Il y a même une page Steam . Le communiqué de presse ne mentionne pas Everywhere. Quant au jeu en lui-même, on ne sait pas trop à quoi s'attendre mais en regardant les premières captures, il y a un faux air de GTA.