Microsoft commence la mise à mort de la 360

Sans crier gare, Microsoft a publié une liste des jeux qui vont disparaitre du Marketplace Xbox 360 le 7 février. Il y a pas mal de gros titres, un bon paquet de jeux Ubisoft et même quelques jeux Microsoft. Mais sur la page du support Xbox , c'est un autre son de cloche. On peut y lire que l'intégralité du Marketplace Xbox 360 va fermer probablement en mai.Il sera toujours possible de retélécharger les jeux en question mais plus de les acheter et on ne comprend pas tellement la raison. Grâce à la rétrocompatibilité, les jeux en question sont jouables aussi bien sur Xbox One que sur Xbox Cerises. Ca sent les économies de bouts de ficelle et c'est à nouveau un pan entier du jeu vidéo qui va disparaitre. On espère que les joueurs gueuleront et que MS fera marche arrière comme Sony il y a quelques années