Bien que Bethesda ait cassé Fallout 4 pour les modders avec sa mise à jour "next-gen" , Todd Howard a annoncé quand même chez Kinda Funny Games que les outils de modding officiels du Starfield Creation Kit allait arriver sous peu. On verra également un prochain patch sortir qui devrait améliorer l’expérience utilisateur à propos de la construction de vaisseau ainsi que le fait de se repérer dans les zones urbaines.Mais ce n’est pas tout ! Le prochain DLC Starfield : Shattered Space est attendu normalement pour cet automne. On ne sait encore absolument rien de l’histoire qui sera développée, mais comme à l’accoutumée, on aura le droit à de nouvelles quêtes, et différents types de nouveaux items. En ce moment, on ne peut pas dire que le jeu déchaîne les passions , espérons que cela lui donnera un second souffle.Ce ne sera pas dans la prochaine mise à jour, mais les équipes de Bethesda travailleraient sur des véhicules terrestres à venir dans le RPG spatial. Tim Lamb, le premier producteur créatif du jeu, explique que « L’équipe travaille donc sur le premier véhicule terrestre de Starfield, afin que vous puissiez vous déplacer sur les planètes ».