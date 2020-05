ACTU Mafia : un remake, un remaster et un pack complet CBL il y a 1 h par email @CBL_Factor

2K a diffusé une courte bande-annonce pour un certain Mafia Trilogy en nous donnant rendez-vous le 19 Mai pour en savoir plus. Mais il n'a pas fallu longtemps aux gens pour trouver les fiches jeu sur la boutique Windows et ruiner la surprise. Mafia Trilogy comprendra donc trois jeux qui sortiront sur PS4, XO et PC (Steam, Windows Store et EGS), le tout étant développé par Hangar 13.



Mafia II: Definitive Edition sera un remaster du jeu de 2011 et par remaster comprenez "la version PC". On suppose qu'il comprendra tous les DLCs et il sortira le 19 Mai. Mafia: Definitive Edition sera quant à lui un remake de toute beauté du jeu de 2002 comme le montre les captures ci-dessous. Il sortira le 28 Aout et ils ont gardé les musiques d'origne donc on devrait retrouver du Django Reinhardt. On n'a pas d'infos concernant Mafia III: Definitive Edition mais on imagine qu'il comportera le jeu et les DLCs.



Les deux premiers Mafia était des GTA spaghetti qui proposaient des super graphismes pour l'époque mais un gameplay assez décevant. Leurs mondes ouverts respectifs (Chicago pour Mafia et New York pour Mafia 2) ne servaient finalement pas à grand chose vu que les jeux reléguaient les quêtes secondaires et la liberté de mouvement dans un mode de jeu annexe. Ils souffraient donc de la comparaison avec GTA 3 pour le premier Mafia et GTA IV pour le second. L'ambiance était top par contre.