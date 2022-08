Mafia fête ses 20 ans

Il y a vingt ans tout pile sortait sur PC le Mafia: The City of Lost Heaven du studio qu'on appelait encore à l'époque Illusion Softworks , édité par feu Gathering of Developers . Paru moins d'un an après le phénomène GTA 3, on pouvait difficilement l'accuser de vouloir surfer sur la vague des jeux de criminels en mondes ouverts qui allait suivre, et de toute façon le premier Mafia ne proposait pas vraiment la même expérience que le jeu de Rockstar. En plus de son ton beaucoup plus sombre et sérieux, et son atmosphère radicalement différente avec ses mafieux italiens des années 30 comme le cinéma nous en avait déjà tant fait cotoyer, le jeu du studio tchèque proposait une aventure se déroulant certes dans une ville assez grande où le joueur était libre d'aller où bon lui semblait, mais l'histoire était complètement linéaire et à aucun moment on ne pouvait vraiment quitter les rails du scénario.Ca n'empèchera pas ce premier épisode de laisser sa marque dans l'histoire du JV, pas aussi indélébile que GTA mais suffisamment pour qu'on s'en souvienne encore aujourd'hui. Des versions consoles (PS2 et Xbox) sortiront deux ans plus tard, mais il faudra attendre jusqu'en 2010 pour voir débarquer une suite, qui reprenait les grandes lignes du jeu de base mais plaçait cette fois l'aventure dans les années 40 et 50. Un troisième épisode verra le jour en 2016 et chamboulera un peu la formule avec une progression de l'aventure beaucoup plus libre, mais aussi beaucoup plus rébarbative, les missions scénarisées étant entrecoupées de longues phases de remplissage toutes identiques. C'est dommage car à part ça le jeu dispose encore une fois d'une ville très réussie et d'une ambiance toujours au top avec une histoire qui prend place cette fois-ci à la fin des années 60.Mafia a eu droit en 2020 a un excellent remaster qui reprenait la trame originale mais offrait au jeu une réalisation entièrement retapée de premier ordre. Ca reste sans discussion possible la meilleure façon de (re)récouvrir le premier épisode de la série, car toute nostalgie mise à part, le jeu de 2002 a quand même méchamment vieilli. Enfin, on apprend par des membres du studio Hangar 13 (qui a repris les rènes de la série à partir de Mafia 3) qu'ils bossent actuellement sur une quatrième épisode même si, comme ils le disent eux-mêmes, il va se passer encore pas mal d'années avant qu'il ne voie le jour.