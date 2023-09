Les vendredis à la mod

Oui, on est déjà vendredi ce qui signifie qu'on va parler de mods et comme souvent, ce sont des mods pour le même jeu. Oui, celui-là même . Mais par n'importe quelle version. La version 32x qui est probablement l'unique raison de posséder cet addon pour la Megadrive. Malgré la présence de deux co-processeurs 32 bits dans le bousin, id software a du faire à l'époque des concessions pour que leur jeu culte tourne sur la bécane. 30 ans plus tard, une bande de passionnés ont modifié de fond en comble cette version 32x pour ajouter ce qui manquait, booster les performances et même supporter les écrans 16:9. Si vous avez un Mega CD, le jeu peut aussi utiliser son CPU à la place du 32x pour lire la musique. Le tout s'appelle Resurrection et se télécharge sous forme de patch pour la rom originelle Il y a un an , on vous parlait de Voxel Doom. La suite logique est la sortie de Voxel Doom 2 . Comme pour le premier opus, il vous faudra une version récente de GZDoom pour en profiter. Comme pour le premier le résultat est assez dingue donc jetez-vous dessus. Un autre mod pour GZDoom qu'on surveille de près est Super Wolfenstein 3D parce qu'on aime tuer des nazis. Enfin on surveille aussi QYARIA qui vient d'être annoncé. C'est plus un jeu indie à part entière qu'un mod mais vu qu'il utilise GZDoom autant en parler ici. Ca semble assez dingue : c'est un mélange entre jeu de stratégie et jeu d'action avec une partie jeu de cartes. GZDoom est méconnaissable en tout cas. Et c'est pensé pour être joué en mode portrait !