Les vendredis à la mod

Pour notre news plus ou moins hebdo sur les mods, on va parler de Doom . Oui, " encore ", mais ce n'est pas de ma faute si près de trente ans après sa sortie le jeu le plus important de l'histoire continue de se faire triturer dans tous les sens par des modeurs enthousiastes. Celui qui nous intéresse cette semaine s'appelle Cheello, et il s'est mis en tête de remplacer tous les sprites du jeu par des modèles 3D. Vous vous dites sûrement que ça a déjà été fait, et que c'était fort nul, mais le bonhomme fait ça bien en reproduisant fidèlement tous les sprites du jeu sous forme de voxels. Il a donc prix chaque frame, de chaque ennemi, sous chacun des angles de caméra, et les a recréées à la main avec amour dans MagicaVoxel , le petit outil bien connu de notre lecteur et néanmoins ami Sir_carma. Même si Doom ne comporte finalement pas tant d'ennemis que ça, ça reste un travail assez titanesque qui force le respect et en plus de télécharger le mod et la dernière version de GZdoom , on vous conseille d'aller faire un tour sur la chaine Youtube de Cheello pour voir le processus de création avec l'une de ses nombreuses vidéos en timelapse.Restons dans les FPS pour vieux et parlons de Duke Nukem Forever Il y a quelques mois , une version de 2001 du jeu maudit de 3D Realms fuitait sur internet. C'était évidemment tout pété et assez peu intéressant au delà de son aspect hautement symbolique mais dans les commentaires de notre news, en bon visionnaire je me demandais si ce leak allait donner envie à des modeurs de se mettre au boulot pour essayer de recoller les morceaux et d'en faire un jeu un tant soit peu fonctionnel. C'est exactement ce qui s'est passé, et un petit groupe s'est formé pour tenter de créer le DNF2001 Restoration Project . Alors bien sûr, il n'y a pour l'instant rien à se mettre sous la dent à part quelques screenshots, et il ne faut pas espérer pouvoir jouer à quoi que ce soit avant de nombreuses années dans le meilleur des cas (surtout qu'on doute un peu de la direction que va prendre le projet puisque la dernière update parle déjà de mettre en place des bots pour le multijoueur...), mais ça fait déjà un quart de siècle que Duke Nukem Forever nous fait rêver, alors on n'est plus à quelques années près.Une fois n'est pas coutume, moi qui ai l'habitude de dire qu'il n'y a rien à faire avec un casque VR à part le mettre en vente sur Le Bon Coin une fois qu'on a terminé Half-Life: Alyx , je vais vous parler d'un mod pour Boneworks . Beaucoup plus expérimental dans son approche que le chef-d'oeuvre de Valve , le jeu de Stress Level Zero se prête bien à la bidouille et c'est très probablement ce que s'est dit Holydh au moment de créer son mod Metal Gear Solid . Loin d'etre fini, celui-ci propose déjà de parcourir quelques cartes de Shadow Moses (docks, héliport et hangar) très bien restranscrites, textures à gros pixels et modèles low poly compris. La vidéo ci-dessous ne le montre pas, mais les modèles jouables de Snake et Grey Fox sont maintenant inclus, tout comme leurs armes d'origine (SOCOM et katana). Même si c'est le plan, on doute un peu que le créateur arrivera à proposer l'intégralité du jeu en VR mais même en l'état, ça reste une bonne occasion de redécouvrir sous un nouvel angle ce titre emblématique de la PS1.Enfin, terminons avec la sortie de NaturalVision Evolved pour GTA V . Le mod retape les textures, l'éclairage, la colorimétrie, les reflets, la végétation, les nuages... bref, un peu tout. On ne sait pas trop ce que ça donne en situation réelle mais ce qui est sûr c'est que ICEVIP, le gars qui s'est chargé du trailer qui accompagne la sortie du mod, n'est pas manchot avec un logiciel de montage. Le mod pèse près de 7 Go, et se récupère sur le site de Razed Mods son créateur mais soyez patients, le téléchargement se traine comme pas permis.