Les portages de jeux AAA sur iOS : un échec commercial

Dans un article de Mobile Gamer , il est révélé que les portages de jeux AAA tels que Assassin's Creed Mirage Resident Evil Village et Death Stranding sur iPhone ont été des échecs commerciaux majeurs l'année dernière. Malgré leur présentation lors des keynotes d' Apple , ces jeux n'ont pas attiré beaucoup de joueurs prêts à débourser entre 15 et 50 dollars pour débloquer les versions complètes. Par exemple, Assassin's Creed Mirage n'a généré que 138 000 dollars malgré 123 000 téléchargements, ce qui indique un faible nombre de joueurs payants.Les données montrent également que des titres comme Resident Evil 4 et Resident Evil Village ont connu des performances modestes similaires, avec seulement quelques milliers de joueurs ayant débloqué les jeux complets sur iOS. Appmagic suggère que les jeux mobiles indépendants moins chers rencontrent davantage de succès que ces portages AAA, en raison de prix plus accessibles et d'attentes différentes des joueurs mobiles.Bien que les jeux AAA sur iPhone soient un bon coup de publicité pour Apple, leur succès financier est limité en raison des préférences et des comportements d'achat distincts des consommateurs mobiles par rapport aux joueurs sur console et PC.