Les clés du MiSTer en chocolat

Si vous suivez un peu la scène émulation ces jours-ci, vous devez savoir que tout le monde jure par les FPGA, des assemblages de portes logiques qu'on peut programmer pour reproduire le fonctionnement d'une autre machine afin d'obtenir une émulation parfaite. Les deux plus gros acteurs dans ce domaine sont Analogue qui produit des répliques de consoles rétro et MiSTer , un projet ouvert permettant à tout à chacun de faire la propre bécane. Mais la concurrence se monte petit à petit. Le FPGBC kit de FunnyPlaying reprend le concept de l'Analogue Pocket en moins cher.Récemment Taki Udon , un Youtubeur spécialisé dans les consoles portables, s'est lancé dans l'aventure avec le MiSTER Pi qui reprend le concept du MiSTer mais en moins cher et avec des kits tout assemblés pour ceux qui ne veulent pas passer des heures à comprendre quoi acheter. Il vient de mettre en prévente la SuperStation One . Vendue $225 ($180 en prévente), c'est grosso modo une PSOne à base de FPGA vu qu'elle en a le look, les deux ports manette Playstation et les deux ports carte mémoire. Le lecteur CD est vendu à part comme un addon qui devrait taper les $40. Et vous n'êtes pas limité à la Playstation : vous pourrez utiliser tous les coeurs du projet MiSTer y compris la Saturn et la N64. Vous pourrez la brancher en HDMI à votre TV mais les puristes préfèreront la sortie VGA voir la sortie Composite pour leur tube cathodique. La bête comporte aussi trois ports USB-A, un port Ethernet, du WiFi/Bluetooth et un lecteur de cartes SD.