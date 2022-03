Le remake de Dead Space donnera de la voix en 2023

Annoncé l'année dernière durant le très inutile EA Play , le remake de Dead Space est revenu se montrer, ou plutôt se faire entendre, lors d'un stream avec ses développeurs en fin de semaine. Ceux-ci nous ont présenté en détails divers aspects de la partie sonore du jeu, notamment tout ce qui concerne la propagation des bruitages, ou encore l'évolution de la voix et de la respiration d'Isaac en fonction de ses états de fatigue ou de santé. C'est très intéressant, d'autant plus qu'on n'a pas vraiment l'habitude de voir ce qui se passe dans les coulisses d'un triple A d'un gros éditeur, donc on salue Electronic Arts et Motive pour la transparence. Quant à la sortie du jeu, elle est prévue pour début 2023, sur PS5, Xbox Series et PC.