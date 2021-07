Vite vu, vite oublié : l'EA Play 2021

La pseudo-conférence EA Play pourrait se résumer à : "je n'en attendais rien, mais je suis quand même déçu". Au cas où vous auriez raté la diffusion en direct parce que vous étiez occupés à faire des choses beaucoup plus risquées, comme ranger vos chaussettes par exemple, on vous colle un petit résumé juste après de ce qu'il y avait (ou non) à retenir. Electronic Arts a ouvert le bal de son EA Play en paradant avec sa dernière acquisition en date, à savoir les anglais de Codemasters . Ceux-ci sont donc venus montrer leur prochain jeu qui sera - asseyez-vous car le choc risque d'être violent - un jeu de courses de voitures. Après Dirt 5 l'an dernier et F1 2021 il y a quelques jours, c'est donc au tour de la série GRID de faire son retour, avec GRID Legends . Comme d'habitude, il s'agira de participer à plusieurs compétitions avec différents types de véhicules pour varier les plaisirs (pour peu que ça vous fasse plaisir de conduire un camion, bien sûr, on ne juge pas), et tout ça suivra un fil scénaristique rythmé par des scènes en live action. Codemasters poursuit donc sur la voie des jeux de courses à histoire, et un petit rappel s'impose : c'est toujours nul, ça ne marche jamais, et ça ne sert jamais à rien. Ca sortira en 2022 sur PC et consoles.On enchaine avec Apex Legends , qui va avoir droit à du nouveau contenu dans sa prochaine saison baptisée Emergence. Ca sera dispo le 23 août. Zoink est revenu une nouvelle fois présenter son Lost in Random , à la direction toujours aussi charmante pour peu qu'on aime le style à la Tim Burton. On savait déjà qu'il serait question d'action-aventure assez classique, mais on apprend aujourd'hui qu'il y aura tout un pan de collection de cartes qui seront utiles lors de certains affrontements. On commence à se demander si avec tout ça, le jeu ne va pas se retrouver avec le cul entre beaucoup trop de chaises différentes. Verdict à la sortie, le 10 septembre.Star attendue de la soirée, Battlefield 2042 était évidemment présent pour nous présenter son tout nouveau mode de jeu développé par le "nouveau" studio Ripple Effect (c'est juste DICE Los Angeles avec une moustache), Battlefield Portal. Celui-ci sera un gros bac à sable / coffre à jouets, qui permettra aux joueurs de créer toutes sortes de modes de jeu les plus débiles possibles, en piochant du contenu dans les cartes, classes et armes de BF1942, BF3 et BF Bad Company 2 en plus de BF2042, et en mélangeant tout ça gaiement sans essayer de se prendre la tête avec la moindre notion de cohérence. À défaut d'être très profond, ça sera sûrement amusant.Enfin, pour clore la soirée sur une semi-surprise, on a eu droit à un teaser du remake de Dead Space , légendaire survival horror spatial sorti en 2008. Contrairement au petit coup de peinture un peu fainéant de la Legendary Edition de Mass Effect, il s'agira ici d'une refonte technique (le jeu utilisera le Frostbite Engine) accompagnée d'améliorations au niveau du gameplay et du scénario, sans qu'on en sache plus pour l'instant. Le jeu étant prévu comme une exclu PS5 / Xbox Series et PC, il est en tout cas probable qu'on ne le voie pas débarquer de sitôt. Enfin, EA ayant fermé le studio Visceral , créateur du jeu d'origine, il y a quelques années, c'est Motive qui sera aux commandes de ce remake.