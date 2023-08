Le mardi, c'est Gamescom party !

On aurait tendance à l'oublier mais le mois d'août n'est pas seulement le mois des canicules, des moustiques et des barbeucs sur la terrasse, c'est aussi le mois de la Gamescom. Comme l'année dernière, l'évènement durera 4 jours , du 23 au 27 août, et sera précédé mardi soir par un show comme seul Geoff Keighley peut les animer (prenez ça comme vous voulez).On nous annonce que ce pré-show ne montrera aucun nouveau jeu mais plutôt des jeux déjà annoncés et pouvant sortir dans les 12 prochains mois (quand ils ne seront pas repoussés plus loin). Alan Wake 2 et Black Myth Wu Kong devraient notamment faire une apparition à cette première avant que la semaine ne soit le lieux de révélations. Mine de rien, l'année dernière, ce sont près d'une centaine de jeux qui ont été couverts par l'évènement et on n'en attend pas moins pour cette année.Parmi ceux déjà annoncés se trouvent ARMORED CORE VI: Fires of Rubicon Persona 5 Tactica , S.T.A.L.K.E.R 2, Under the Waves , et qui sait, tonton Todd viendra peut-être aussi nous parler du hype train en cours qu'est Starfield . Starfield dont le pré-téléchargement des 125 Go devrait commencer dès demain sur Xbox et à partir du 30 août sur PC. Sans doute pour ne pas casser les internets. Ou pour les casser deux fois.