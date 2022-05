Le FSR 2.0 ne se loupe pas

Après une version 1.0 qui avait tout d'un pétard mouillé transformant les jeux en grosses bouillies moches, AMD revient aujourd'hui avec le lancement de son FidelityFX Super Resolution version 2.0 officialisé il y a quelques mois . AMD a annoncé quels jeux intégreraient cette fonctionnalité aux cours des mois à venir, parmi lesquels Flight Simulator, mais on peut déjà se faire une idée du résultat puisque Deathloop vient d'être mis à jour pour intégrer cette nouvelle version de l'upscaler (et aussi rajouter un mode photo, parce que ça ne mange pas de pain).La plupart des tests réalisés pour l'occasion arrivent à peu près tous à la même conclusion : le FSR 1.0 ne mérite même pas d'être comparé avec son successeur. Quant au duel avec le DLSS de Nvidia, les deux techniques se valent, les petites lacunes de l'une étant compensées par ses avantages sur l'autre : par exemple, la reconstruction semble plus efficace chez Nvidia pour les petits détails mais celle d'AMD produit moins de ghosting. Toutefois, ces résultats se basent sur des tests réalisés dans un seul jeu, donc on se gardera bien d'extrapoler et d'en faire des généralités. Néanmoins, c'est plutôt encourageant pour l'avenir.De notre côté, comme on aime bien faire les intéressants, on s'est dit que ça serait plus amusant de tester ce que vaut le FSR 2.0 sur le Steam Deck. Le résultat est plutôt mitigé, même si encore une fois on se base sur un échantillon d'un seul jeu. Sur l'écran de 7" du Deck, le rendu est acceptable, que ce soit en mode qualité ou performance, et de toute façon infiniment meilleur que le FSR 1.0. Le mode qualité du FSR 2.0, avec son anti-aliasing, adoucit même un peu l'image sans perte de détails flagrante. Vous trouverez ci-dessous deux séries de screenshots du jeu pris par nos soins pour vous faire une idée (dans l'ordre : résolution native / FSR 1.0 ultra-qualité / FRS 2.0 qualité / FSR 2.0 performances).En revanche, on reste assez circonspect quant à l'aspect "gain de performance" du FSR : les 60 FPS seront inaccessibles, même un petit 40 stable semble hors d'atteinte, et ce au prix d'une consommation électrique très élevée qui vous fera vider la batterie avant même que vous ayez le temps de finir une boucle du jeu d'Arkane. On attendra donc que ce FSR 2.0 soit intégré à d'autres jeux pour voir s'il sera une solution miracle pour profiter de jeux beaux et fluides sans sacrifier l'autonomie.