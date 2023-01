La bonne résolution pour 2023

Une putain de légende

Si les deux premières années de la pandémie ont été particulièrement juteuses pour les fabricants de cartes graphiques, 2022 a été une douche froide . Le deuxième trimestre a connu une chute drastique des ventes et le troisième trimestre a été encore pire. Durant le Q3 2022, Nvidia et AMD ont vendu 6,9 millions de cartes graphiques. C'est 42% de moins qu'en 2021 et c'est le chiffre le plus bas en 20 ans.Il s'est aussi vendu 7,1 millions de cartes graphiques dédiées pour ordinateurs portables mais même en additionnant les deux, on obtient 14 millions de cartes graphiques. C'est deux fois mois que le nombre de cartes graphiques pour PCs de bureau vendues au Q4 2007. La situation est encore pire pour AMD que pour Nvidia vu que les parts de marché des rouge sont passés de 24% au Q1 2022 à 10% au Q3 2022. Nvidia est le leader incontesté avec 86% de parts de marché. Alors que s'est-il passé ?Tout d'abord le prix de l'Ethereum s'est effondré passant de près $4000 début 2022 à près de $1000 fin juin. Le minage n'étant plus rentable, les mineurs ont arrêté d'acheter des cartes graphiques. Le dernier clou dans le cerceuil est arrivé le 15 septembre avec le passage au proof-of-stake qui ne nécessite plus de faire des calculs inutiles et compliqués pour produire des nouvelles piécettes. Mais le minage est un phénomène assez récent. Donc ce n'est pas la seule explication. Des facteurs sociaux-économiques sont aussi à prendre en compte comme l'augmentation du coût de la vie mais un changement plus profond s'est opéré ces dernières années : le jeu PC a changé.J'ai mentionné 2007 plus haut car c'est probablement le pic du jeu PC. Des jeux ultra-beaux/demandeurs sont sortis : bien évidemment Crysis mais aussi BioShock, World In Conflict, S.T.A.L.K.E.R., Supreme Commander, Half-Life 2 Episode 2, Unreal Tournament 3,... La même année Nvidia a aussi sorti une arme absolue : la 8800 GT. Elle offrait des perfs comprises en la GTS et la GTX mais était vendue moins de $250 (environ $350 en dollars après inflation).15 ans plus tard, la situation a bien changé. Les cartes graphiques sont nettement plus chères. L'équivalent moderne de la 8800 GT serait la 3070 Ti qui est vendue $599. Et les rumeurs placent la 4070 Ti à $799 . Mais les jeux PC ont changé aussi. Les titres les plus populaires ne sont pas les plus gourmands. C'est la raison pour laquelle la légendaire 8800 GT fait tourner des jeux comme DotA 2 et CS:GO. Il y a toujours des exceptions comme Cyberpunk 2077 mais dans l'ensemble il y a largement de quoi s'amuser avec un PC d'avant-guerre. Ou un Steam Deck. Ce n'est pas tout. Il y a presque trois ans , on vous expliquait que les joueurs PC jouaient en grande majorité en 1920x1080. La situation n'a pas beaucoup évolué selon les stats de Steam . Près de 65% des joueurs jouent en 1080p contre 12% en 1440p et moins de 3% en 4K. Et même si la résolution ne fait pas tout, elle joue pour beaucoup : dans les moteurs 3D modernes, le moindre matériau est gavé de pixel shaders dont la complexité des calculs est directement liée à la résolution.Du coup non seulement le matos dure plus longtemps mais en plus les cartes graphiques les plus populaires sont presque tout des cartes graphiques Nvidia milieu de gamme (xx50 et xx60), la 1060 ayant cédé sa place de leader à la 1650 qui ne dispose pourtant que de 4 Go de mémoire vidéo. La seule carte graphique haut de gamme du top 10 est la 3070. Et les choses ne risquent pas de changer pour les jeux multiplateformes grâce (ou à cause ?) de la Xbox Series S vu que sa carte graphique se situe entre une 1650 et une 1660.On est arrivé à un stade où les carte graphiques haut de gamme pour joueurs ne servent juste qu'à faire des concours de quéquette pour faire plaisir aux actionnaires. Mais la vraie bataille est le milieu de gamme et seul Intel semble l'avoir compris en ciblant le 1080p pour ses cartes Arc tout en adoptant des prix agressifs. On surveille aussi de près le marché chinois : des constructeurs comme Biren Technology produisent des GPUs haut de gamme principalement destinés au marché pro (IA) mais pourraient un jour cibler les joueurs.