La bonne résolution pour 2020

le support matériel du ray-tracing (effets RTX) mais s'il reste très limité

la compatibilité avec G-Sync et FreeSync

l'encodeur vidéo matériel de la 2060 qui est une brute de puissance (on le trouve aussi dans la 1660 / Super / Ti)

L'adoption du 4K est assez lente et devrait passer la barre du 50% dans les foyers américains cette année. Mais on parle surtout des télévisions. Il y a un domaine où le 4K est quasi-absent : les moniteurs de nos chers PCs. Selon Steam , moins de 2% des joueurs jouent en 4K. Le 1440p ne fait pas beaucoup mieux avec moins de 7%.La résolution de choix de près de 70% des joueurs est 1920x1080. Et ce pourcentage ne diminue pas. Il croit. Il faut dire que même avec un 27", l'écran affichera 84 pixels par pouce ce qui est largement suffisant pour l'oeil humain en ne collant pas le nez à l'écran. Un autre avantage du 1080p est qu'il permet de jouer sans se ruiner. La carte vidéo la plus populaire sur Steam est donc la GeForce GTX 1060 avec 20% du marché.Alors comment vendre du matos à des joueurs qui ne veulent pas changer de résolution ? On leur dit "Restez en 1080p mais affichez plus de FPS". Les écrans ayant des fréquences de raffraichissement élevées (120, 144, 240...) sont de plus en plus populaires et ces derniers tournent la plupart en 1080p. Nvidia vous explique les bienfaits d'utiliser une fréquence de raffraichissement élevée dans un billet dédié, le but étant de vendre des cartes graphiques capables de cracher suffisamment d'images par seconde pour alimenter ces écrans.Le constructeur a d'ailleurs sorti pas moins de cinq cartes milieu de gamme : la GTX 1660 (déclinée en version 3 Go et 6 Go de RAM vidéo), la GTX 1660 Super, la GTX 1660 Ti, la RTX 2060 et la RTX Super. AMD vient de se lancer dans la danse avec la Radeon RX 5600XT. Vendue $279, elle égale voire dépasse la RTX 2060 dans les benchmarks . Nvidia l'a vu venir car le constructeur a soudainement baissé le prix de la RTX 2060 passant de $349 à $299.Ceci étant dit, économisez $20 pour prendra la 5600 à la place de la 2060 vous prive des choses suivantes:Mais cela prouve que la concurrence a du bon. Et elle n'est pas uniquement au niveau matériel mais aussi au niveau applicatif. Les pilotes AMD et la couche applicative a fait de gros progrès poussant Nvidia à introduire encore plus de fonctionnalités dans les dernières versions de ses pilotes et du GeForce Experience comme la possibilité de limiter le framerate de tous les jeux directement au niveau des pilotes ou l'introduction des filtres type ReShade.