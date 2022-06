Into the Breach revient pour un tour de plus

Le 19 juillet, plus de quatre ans après sa sortie, Subset Games nous offre tout plein de nouveau contenu pour son puzzle game déguisé en tactical. Au programme , de nouveaux ennemis, méchas et pilotes, mais aussi de nouvelles missions et une sortie sous iOS et Android, dont Netflix s’est payé l’exclusivité.Pour les collectionneurs de boites en plastique qui prennent la poussière, la version Switch du jeu (disponible depuis 2018 sur l’eShop) arrive dès octobre chez Fangamer , agrémentée d’autocollants et d’un « poster » que vous auriez très bien pu imprimer vous-même.Si vous ne connaissiez pas le titre et que coller des tatanes à des Kaijū vous botte, n’hésitez pas à lire le test réalisé par kimo afin de savoir où vous mettez les pieds.