Intel : Suites de l'affaire des processeurs foireux

Après des mois et des mois de silence, Intel a fini par avouer que ses CPUs de 13ème et 14ème génération avaient un soucis et compte sortir un patch de son microcode. Mais vous vous souvenez quand j'ai dit "ça force le voltage du CPU à une valeur élevée, ce qui réduit sa durée de vie et le fait surchauffer" ? Les dommages causés sont irréversibles. Le futur patch d'Intel peut uniquement empêcher les choses d'empirer mais le mal est fait. C'est ce qu'Intel a avoué à demi-mot . Le constructeur a aussi confirmé des défauts de fabrication sur les CPUs de 13ème génération.Le tout va peut-être forcer Intel a devoir remplacer toutes les puces défectueuses même hors garantie. Le calcul est simple : combien coûterait cette opération et est-ce plus cher que de se faire trainer un justice par un groupe de consommateurs ? Pendant ce temps, AMD a repoussé de deux semaines la sortie de ses CPUs Zen 5 car les premiers exemplaires sortis du four ne passaient pas les tests de qualité.