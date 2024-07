Intel patche ses CPU

En mars, un de mes collègues commence à utiliser un nouveau PC avec un i9-14900K flambant neuf pour faire du rendu 3D sur CPU (V-Ray). Problème : V-Ray plante quand la scène est trop complexe. Après pas mal de débugage, j'arrive à empêcher les crashs en choisissant le profil "Économie d'énergie" de Windows mais du coup je perds pas mal en performances. J'essaye alors de trouver un compromis en choisissant un TDP de plus en plus petit, mais rien à faire.En cherchant sur le net, je tombe sur des tonnes de messages de gens expliquant qu'ils ont des plantages bizarres avec le 13900K et le 14900K. Un message d'Epic Games à propos de Fortnite explique qu'il faut modifier le SVID Behavior dans le BIOS pour le passer en mode Intel Fail Safe. Concrètement, ça force le voltage du CPU à une valeur élevée, ce qui réduit sa durée de vie et le fait surchauffer mais au moins le bousin fonctionne. Fin de l'histoire ?En fouillant un peu plus, on se rend compte que le problème est très vieux. En 2022 , Fortnite plantait déjà sur les mêmes CPU. Le message d'erreur parle de "Out of video memory" alors que l'utilisateur a une 4090. Une des réponses à ce message explique qu'on peut régler le problème en augmentant le voltage de ces CPU. En 2023 et 2024, de plus en plus de joueurs et de développeurs ont remonté le même genre de dysfonctionnements et Intel n'a fourni que des demi-solutions sans vraiment comprendre la source du problème. La tension est montée d'un cran ces derniers temps avec un exposé de Level1Techs suivi par une vidéo de GamersNexus . Pendant ce temps, le patron d'Alderon Games a expliqué qu'il basculait tous les serveurs de Path of Titans chez AMD car il en ras-le-bol qu'ils crashent. Intel a fini par poster une réponse officielle et, sans grande surprise, c'est bien un souci de tension électrique. Le microcode qui gère les CPU est bugué et ne choisit pas les bons voltages, rendant les choses instables. Une nouvelle version du microcode sera envoyé aux fabricants de cartes-mères afin qu'ils l'incluent dans un firmware courant août. AMD doit bien rigoler. Le constructeur s'apprête à lancer ses CPU Zen 5 qui devraient taper des records aussi bien au niveau des performances que de l'efficacité énergétique.