Indie World du 11/08 : le gros résumé

Bomb Rush Cyberfunk

TOEM

Loop Hero

FAR: Changing Tides

Necrobarista: Final Pour

Garden Story

Boyfriend Dungeon

Axiom Verge 2

Shovel Knight Pocket Dungeon

ISLANDERS: Console Edition

Metal Slug Tactics

Tetris Effect: Connected

Segment “on a pas mal l’temps” !

Eastward

Comme prévu, Nintendo a présenté toute une sélection de jeux indépendants pendant l’heure de l’apéro. D’ailleurs, le débat est lancé : vers quelle heure l’apéro ? D’ici à ce que tout le monde soit d’accord, voici un gros récap de toutes les annonces de ce Indie World du mois d'août !On commence direct avec la grosse annonce ! Le cultissime Jet Set Rad… ah, non. Il s’agit de, que l’on a découvert en juillet de l’année passée. Pour rappel, il s’agit ni plus ni moins de reprendre tout le sel de Jet Set Radio et d’en faire une sorte de suite, puisqu’il semblerait que Sega ne soit vraiment dans l’optique de reprendre le boulot. Et pour ce faire, Team Reptile, les créateurs de Lethal League, ont mis tout ce qu’il faut, tout en gardant le style de la série. On ne va pas s’en plaindre et ça sort en 2022 sur Nintendo Switch et PC, puis plus tard sur d'autres supports.Oubliez les couleurs et la musique qui tabasse, place à, un jeu trop chou dans lequel il faudra prendre des photos, dans une univers très relaxant. Et ça tombe plutôt bien, vu l’année 2020 bien foireuse qu’on s’est tapée et vu l’année 2021 qui ne semble pas bien mieux. Dans TOEM, tout est dessiné à la main, en noir et blanc, et le but sera de discuter avec les nombreux personnages de ce petit monde, de résoudre des énigmes et de photographier ce qu’il faut. C’est prévu pour cet Automne sur Switch et Steam. D’ailleurs, une démo est dispo depuis le mois de juin sur Steam Comme beaucoup de jeux sortis déjà sur PC,débarquera sur Switch cet hiver. Ce n’est pas trop mon truc, mais il faut reconnaître qu’on tient là une petite pépite du genre rogue-lite. Si vous aimez le style, que vous n’avez pas 600 balles à mettre dans un Steam Deck et que vous avez déjà une Switch dans la poche, ce petit jeu vous grignotera quelques heures de vie sans aucun problème.Après FAR: Lone Sails, voici venir la suite,, qui reprend une grosse partie du gameplay du premier épisode. Concrètement, il sera question d’une aventure suivant un petit garçon et un véhicule flottant sur un océan post apo… Une aventure qui nous mettra au défi avec de nombreuses énigmes, de l’exploration et quelques petits problèmes climatiques. C’est prévu sur Switch et PC au début de l'année 2022.Ouchez nous, c’est au choix. Dans tous les cas, je me souviens y avoir joué avec Nicaulas lors de la Gamescom 2019 sur un PC. Une petite démo pour ce visual novel qui s’était terminée sur un “c’est maintenant que le jeu commence, mais toi, tu verras rien d’autre”. Entre temps, il est sorti sur Apple Arcade et PC en juillet 2020, et est maintenant disponible sur Switch sur la page eShop qui va bien, avant de sortir aussi sur PS4 plus tard dans l’année. Et voilà, j’ai envie d’un café…Le tout mignon, sorte d’Action-RPG mélangé avec un jeu de culture de patate, le tout avec des personnages en forme de fruits sort dès aujourd’hui sur Switch, mais aussi sur Steam et Epic Games Store. Typiquement le genre de jeu à faire en portable, surtout sur vous aimez les petits pixels.Pareil, encore un jeu Gamescom 2019 qui a pris son temps pour arriver sur la console de Nintendo. Mais c’est maintenant fait et il ne vous reste plus qu’à sortir la carte bancaire pour jouer à ce dungeon crawler un peu foufou, mêlant combat et jeu de drague. Tu peux draguer ton épée mec, ton épée fille, ou même ton épée chat. Oui, c'est aussi ça. À noter que c’est aussi dispo dans le Xbox Game Pass et sur Steam, maintenant tout de suite.En attendant Metroid Dread, copain Zaza pourra parcourir le monde d’Axiom Verge 2. Ce Metroidvania tant attendu aura pris son temps, mais on en aura pour notre argent, que ce soit maintenant sur Switch, ou même sur PS4 et Epic Game Store. Quasi 6 ans après le premier épisode, on retrouve donc cet univers si bien pensé par Thomas Happ, la personne derrière le projet. Honnêtement, ça a l’air assez fou.Un peu plus d’un an sans nouvelle et le voilà qu’il revient avec une presque date. Attendu pour cet hiver,, un petit spin-off de Shovel Knight, aura la lourde de tâche de mêler le genre puzzle-game avec celui du dungeon crawler, sans que cela soit chiant à jouer. J’ai comme un doute, mais laissons ce bénéfice du doute à Yacht Club Games qui sait souvent me faire changer d’avis.Un jeu qui porte bien son nom et annonce la couleur : si cela ne vous dérange pas d’utiliser un stick plutôt qu’un clavier/souris pour un jeu de construction de ville, alorsest probablement pour vous. Si comme moi, vous criez tout au long de la vidéo, allez plutôt voir du côté de Steam pour sa version PC. Dans tous les cas, c’est dispo dès maintenant sur Switch.Attention, coup de cœur. Si comme moi, vous avez eu (ou au moins joué) la Neo Geo quand vous étiez gamin, vous connaissez forcément la série Metal Slug. La petite surprise de juin dernier revient donc nous dire que oui, le développement avance bien et que oui, DotEmu, Leikir Studio et SNK ont bien prévu de nous en mettre plein les dents en 2022 avec. La vraie bonne idée est de n’être pas parti dans la suite bête et méchante en mode run and gun, mais plutôt d’avoir pris le choix de bosser sur un jeu de combats tactiques.Second coup de cœur me concernant,arrive enfin sur Switch, ou plutôt,. Cette version connectée de Tetris Effect comprend pas mal de nouveautés s’ajoutant au jeu de base, comme un mode Zone Battle pour s’opposer en local ou en ligne, ou encore un mode Connected permettant d’y jouer à trois en coopération. L’autre bonne nouvelle étant que ce titre est multiplateforme pour trouver plus de joueurs et de joueuses dans le monde, et que Tetris Effect en version PS4, PSVR et Epic Games Store auront cette mise à jour Connected gratuitement. Les versions Steam et Switch sont attendues respectivement pour le 18 août et le 8 octobre. Et si vous avez un casque VR, n’hésitez pas une seule seconde. Quant aux gens sur Xbox, Tetris Effect: Connected est dispo dans le Game Pass.Il y a toujours un segment où tout s’accélère dans ce genre de présentation. Et bien ce moment est venu, alors en vrac, sachez que de nombreux jeux PC arrivent sur Switch, comme par exemple le mignon ASTRONEER qui sortira en janvier 2022. Il faudra patienter moins longtemps pour voir Hundred Days arriver cet hiver, alors que Slime Rancher: Plortable Edition est prévu pour aujourd’hui même. Il ne faut pas oublier LumbearJack qui prendra son temps avec un vague 2022, ce qui laissera le champ libre à Curious Expedition 2 qui est déjà sur l’eShop. Enfin, Gang Beasts , horriblement moche mais probablement drôle avec un coup dans le nez, sortira cet automne.Mais tout cela, c’était pour nous faire patienter et annoncer la sortie depour le 16 septembre sur Switch et PC. Pour le coup, Pixpil Games a mis les petits plats dans les grands et nous en met plein les yeux avec un graphisme fabuleusement beau. Ce petit pixel art de toute beauté nous entraînera dans une aventure sentant bon les années Super Nintendo, avec tout un tas de personnages et de lieux à découvrir.