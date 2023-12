Grand Theft Auto VI : la première bande-annonce est là

Miami

Un peu en avance suite à une fuite de dernière minute, la première bande-annonce de GTA VI est tombée sur YouTube. Comme souvent pour la série, elle est courte et sert surtout à planter l'ambiance. On a donc un aperçu rapide du terrain de jeu (Vice City, les Keys , le bayou...) et on nous introduit les deux protagonistes de cet opus à savoir Lucia et Jason.Vice City oblige Il est beaucoup question de réseaux sociaux, d'alligators et de gens qui font la fête le tout sur fond de Love Is A Long Road par Tom Petty sans les Heartbreakers. Graphiquement c'est très impressionnant. La distance d'affichage est assez dingue, il y a trois tonnes de détails et beaucoup de monde à l'écran. On espère que le passage en bodycam sera jouable. Sortie prévue en 2025.