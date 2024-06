Gears of War: E-Day, et pour quelques infos de plus

On va parler cette fois d’informations plus fraîches que pour celles de Warhammer 40,000: Space Marine 2 , et venant cette fois de Microsoft lui-même. Il s'agit d'un retour du Xbox Wire avec le directeur créatif Matt Searcy, Kate Rayner, directrice technique, le directeur artistique Aryan Hanbeck et la directrice de marque Nicole Fawcette chez The Coalition , juste après l’annonce officielle de Gears of War: E-Day . Rappelons que le jeu suivra les jeunes versions des héros originaux de la série, Marcus Fenix et Dom Santiago, alors qu'ils commencent leur combat contre l'invasion des Locustes quatorze ans avant les événements du premier Gears of War L’équipe a pris le temps de réfléchir pour déterminer ce qui les passionnait vraiment, les développeurs et les fans, afin de trouver la prochaine grande histoire de Gears. Searcy explique : « Nous avons réalisé que beaucoup des mots que nous utilisons pour décrire la franchise sont ceux que nos fans utilisent également, des phrases comme fraternité, brutalité, pathos, émerveillement [...] Pourquoi E-Day ? C'est le moment où tout se rassemble. C'est le cœur de l'univers Gears. Tout ce qui se passe est façonné par ce jour. ».Les fans des jeux principaux de Gears of War devraient pouvoir s'attendre à se sentir chez eux avec la manière dont Gears of War: E-Day se jouera. The Coalition travaille à recréer et à améliorer l’action à la troisième personne emblématique de la série, se déplaçant entre les couvertures dans des situations de vie ou de mort. Ils souhaitent réaliser à la fois un Gears of War classique qui semble authentique à côté de l'original, avec une technologie véritablement de nouvelle génération. Les avancées de l'Unreal Engine 5 devraient offrir cent fois plus de détails d'environnement et de personnages que Gears 5 , avec un éclairage, des réflexions et des ombres en ray tracing, des destructions et des animations de nouvelle génération.Gears of War: E-Day ne sera pas un simple spin-off, mais une histoire dont les développeurs espèrent qu’elle façonnera l'avenir de Gears of War pour le mieux. C’est l'histoire de la première émergence des Locustes sur Sera. Au fur et à mesure que le jeu se déroule, il montrera comment un monde mal préparé réagit à une menace comme les Locustes, en les présentant non pas simplement comme des ennemis, mais comme des cauchemars vivants. « Les Locustes sont les "monstres sous le lit". Que se passerait-il pour les gens de Sera en voyant cette armée de monstres écrasante et en essayant de comprendre... que faire ? » explique Searcy.Aryan Hanbeck ajoute : « Lorsque les joueurs feront l'expérience de l'E-Day, ils verront les monstres à travers les yeux de ceux qui les rencontrent pour la première fois. [...] L'équipe de conception a priorisé la redéfinition du Drone Locuste, qui était devenu du simple fourrage à canon au fur et à mesure que la série progressait. [...] Nous avons transformé le drone en quelque chose de redoutable, physiquement intimidant et totalement brutal. ».D’ailleurs, dans la bande-annonce de Gears of War: E-Day, on voit rapidement Marcus se battre tant bien que mal avec un Drone Locuste. Cependant, contrairement à nos précédentes rencontres avec lui, c'est la première fois que le soldat aguerri affronte un ennemi de ce type. On ressent la tension, le monde n’est pas encore prêt pour ce niveau de menace. D’ailleurs, on voit le protagoniste avec le fusil d'assaut Mark 1 Lancer, celui avec une baïonnette. La version avec la tronçonneuse, le fusil d'assaut Mark 2 Lancer, n’existait pas encore à cette époque. Fawcette confirme que le titre sera « l’histoire de nombreuses origines », et aussi celle du Lancer à tronçonneuse, car « Le Lancer à tronçonneuse n'existe pas encore à cette époque... mais ce n'est pas un jeu Gears si vous ne tronçonnez pas des Locustes ! ».Pour finir, concernant l’histoire, nous allons juste donner le minimum de détails. Il faut savoir que Gears of War: E-Day racontera aussi l’origine des liens solides entre Marcus et Dom, qui est l’une des principales caractéristiques des trois premiers Gears Of War. On ne va pas non plus vous spoiler. Le jeu devrait être attendu sur Xbox Series et PC, et des rumeurs parlent d’une arrivée en 2025, mais cette information est à prendre avec de grosses pincettes.