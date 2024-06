Doom: The Dark Ages et Gears of War: E-Day sont annoncés

Les plus bourrins d'entre nous vont être ravis d’apprendre que deux jeux sans finesse vont arriver. Pour le premier, on ne présente plus le Doom Slayer qui cette fois dans Doom: The Dark Ages va vous expliquer pourquoi il est grave vénère. Alors oui, il y a une histoire dans les titres et celui-ci se passe juste avant le reboot de 2016 et Doom Eternal Cette fois-ci, direction une ambiance plus médiévale dont certains plans n’auraient pas été reniés par Quake premier du nom. id Software nous met encore une claque graphique dans des mondes plus ouverts sur dos de dragon ou dans une sorte de "Mécha Slayer". Doom: The Dark Ages est prévu pour 2025 sur PC, Xbox Series mais également sur PS5, ce qui va ravir les possesseurs des autres opus sur cette plateforme.Le second jeu est Gears of War: E-Day , et là encore il s’agit d’une préquelle. La première trilogie réalisée par Epic Games fut un succès, mais ses suites pourtant sympas et réussies graphiquement, parfois même bien scénarisés, n'ont pas réussi à faire oublier la réalité étant que les fans voulaient jouer Marcus Fenix et Dominic Santiago. C’est une évidence. D’ailleurs, lorsque Splash Damage avec The Coalition nous avait pondu Gears Tactics un jeu vidéo tactique au tour par tour, qui se passait juste après l’émergence, le titre fut une bonne surprise pour les joueurs d’en découdre à nouveau avec les locustes.Alors, The Coalition va donner ce qui a été réclamé à cor et à cri, c’est à dire un retour aux sources. Le contexte est donc l'E-Day ou jour de l’émergence qui a vu arriver pour la première fois les "intraterrestres" locustes. On y retrouve Marcus et Dom plus jeunes, et quatorze ans avant les éventements du premier Gears Of War . Dans la bande-annonce, on y voit un protagoniste complètement pris au dépourvu, et cela est bienvenue car on a l’impression de retrouver ce qui faisait le charme du premier opus. Il n’y a ni plateforme, ni de fenêtre de sortie, pour le jeu encore pour le moment.