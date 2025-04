Petit guide des cartes SD

SD

miniSD (plus ou moins abandonnées)

microSD

SD : jusqu'à 2 Go

SD High Capacity : jusqu'à 32 Go - HC

SD Extended Capacity : jusqu'à 2 To - XC

SD Ultra Capacity : jusqu'à 128 To - UC

De base: jusqu'à 12,5 Mo/s

High Speed : jusqu'à 25 Mo/s

Ultra High Speed-I : jusqu'à 104 Mo/s - "I" (1 en chiffres romains)

Ultra High Speed-II : jusqu'à 312 Mo/s - "II" (2 en chiffres romains)

Ultra High Speed-III : jusqu'à 624 Mo/s - "III" (3 en chiffres romains)

Express : jusqu'à 1969 Mo/s - "EX"

Class 1 : minimum 10 Mo/s - un 1 dans un U

Class 3 : minimum 30 Mo/s - un 3 dans un U

Class 10 : minimum 10 Mo/s - V10

Class 30 : minimum 30 Mo/s - V30

Class 60 : minimum 60 Mo/s - V60

Class 90 : minimum 90 Mo/s - V90

Application Performance Class 1 : Minimum 1500 IOPS en lecteur et 500 IOPS en écriture - A1

Application Performance Class 2 : Minimum 4000 IOPS en lecteur et 2000 IOPS en écriture - A2

Les cartes Secure Digital ou SD sont apparues en 1999 et le but premier était d'améliorer les cartes MMC en ajoutant des DRMs. Développées par SanDisk, Panasonic et Toshiba, elles ont gagné la guerre des formats contre les Memory Sticks de Sony et sont devenues omniprésentes même si les CompactFlash (aussi développées par SanDisk) continuent d'être populaires dans les appareils photos.Depuis leur introduction sur le marché, il y a eu trois tonnes de nouvelles variantes aux noms plus ou moins explicites donc voici un petit glossaire pour comprendre le tout. Lisez toujours ce qu'il y a marqué directement sur la carte. C'est les mentions que j'ai mis en gras mais en résumé, si vous cherchez une carte microSD pour votre Switch 2, il faut qu'elle ait la mention "EX" pour être compatible.Tailles :Capacité :Vitesse de lecture :Vitesses d'écriture pour les cartes UHS/Express :Vitesses d'écriture pour les cartes utilisées pour filmer avec une caméra numérique :Opérations par seconde (exprimé en Input/Output Operations Per Second ou IOPS) :Prenons un exemple :C'est donc une microSD Extended Capacity de 256 Go qui est compatible avec les lecteurs Ultra High Speed-I et Express, qui propose au minimum 30 Mo/s en écriture, 1500 IOPS en lecteur et 500 IOPS en écriture. SanDisk parle de 880 Mo/s en lecture en crête et de 650 Mo/s en écriture en crête (si vous utilisez un lecteur Express).