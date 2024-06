Warhammer 40,000: Space Marine 2, pour une poignée d’infos

Oliver Hollis-Leick, directeur créatif de Warhammer 40,000: Space Marine 2 , a dévoilé plusieurs détails sur les nouveaux modes multijoueurs et confirmé la compatibilité crossplay dans une interview accordée à nos confrères de Game Watcher que nous vous invitons à lire . Le jeu, toujours prévu pour le 9 septembre, propose une gamme relativement complète de modes multijoueurs, offrant une expérience riche en contenu dès le lancement.Hollis-Leick a également souligné l'importance de fournir un jeu complet sans recourir à des mises à jour payantes ultérieures, bien que le titre dispose néanmoins de son season pass, s'inspirant de modèles plus traditionnels plutôt que du jeu service en direct avec des mises à jour saisonnières.Il a également discuté de la personnalisation approfondie des personnages et de l'intégration des opérations en coopération dans la campagne principale. Enfin, il a abordé les défis de travailler avec la licence Warhammer 40,000 , soulignant l'importance à l'égard du lore de l'univers de fiction dystopique de la franchise et de la collaboration avec Games Workshop pour respecter fidèlement leur création.Warhammer 40,000: Space Marine 2 sera disponible sur PC, PS5 et Xbox Series.