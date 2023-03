Fortnite à la mod

Fin 2018, Epic Games a lancé Fortnite Creative en marge de l'ultra-populaire Fortnite Battle Royale. Dans ce mode de jeu, les joueurs peuvent créer des îles à l'aide d'éléments pré-définis et inventer des modes de jeu. Une fois les îles créées, on peut les publier et les partager avec les copains. Certains parleront de métavers mais une appellation plus appropriée serait "Marchons sur les plates-bandes de Roblox".Histoire d'aller encore plus dans ce sens, Epic Games vient de lancer la beta de Unreal Editor For Fortnite (UEFN). Disponible dans l'Epic Games Store, l'UEFN est une version modifiée de l'éditeur d'Unreal Engine 5 qui permet de créer du contenu pour Fortnite Creative. Epic Games a poussé le concept très loin comme on peut le voir dans la vidéo ci-dessous. Mis à part les personnages, on peut TOUT modifier y compris le rendu. On peut importer son propre contenu ou utiliser Fab . Fab est le nouveau service d'Epic Games qui unifiera à terme l'Unreal Engine Marketplace avec les autres fournisseurs de contenu rachetés par Epic : Sketchfab, ArtStation et Quixel. Enfin Epic Games reversera 40% des revenus net de Fortnite aux créateurs de contenu.​Pour ceux qui veulent aller encore plus loin, il sera possible de coder tout plein de choses à l'aide d'un nouveau langage de script appelé Verse . A terme Verse sera open source et Epic Games espère que ça deviendra le langage standard du métavers ou plutôt des métavers vu que chacun compte faire son métavers dans son coin. C'est bien connu : le meilleur moyen de standardiser les choses est de créer un nouveau standard ...Verse est un gloubi-boulga de programmation orienté objet et de programmation fonctionnelle ce qui est une manière gentille de dire que la syntaxe ne ressemble à rien. Ajoutez à cela un système complexe de coroutines qui encourage les race conditions et vous créez un joli mélange de Python, Haskell et Lua. C'est à la fois super ambitieux et super casse-gueule car les programmés chevronnés (comprenez: ancrés fermement dans leurs convictions) vont probablement fuire Verse comme la peste.A terme Verse arrivera dans l'Unreal Engine 5 plus des UEFN en en complément des Blueprints et tant pis pour ceux qui espéraient plutôt Python, JavaScript ou C# (même si c'est possible pour les deux derniers de manière non-officielle) : il va falloir ré-apprendre encore un nouveau langage qui risque d'être unique à Unreal si la sauce ne prend pas, open source ou non (coucou Swift !).