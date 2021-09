Far Cry Six Trilogy

Double news parce qu'on aime les pandas et qu'on tient à limiter au maximum notre empreinte carbone, surtout quand les sujets ne méritent pas qu'on s'étende dessus. Comme à chaque sortie de nouveau jeu, Ubisoft essaye de nous faire croire que sa version PC ne sera pas complètement ravagée. Dernier en date, Far Cry 6 , qui bénéficiera de technologies avancées comme "un framerate non limité" ou "la possibilité de rebinder ses touches", vraiment on n'arrête pas le progrès. Le jeu incluera aussi des effets de ray tracing, et comme on parle d'un titre sponsorisé par AMD, il n'y aura aucun support du DLSS : attendez-vous donc à voir votre framerate se péter la gueule violemment si vous voulez activer les jolies ombres et les jolis reflets (ne venez pas me parlez de FSR, on a une discussion sérieuse ici, merci). Ubisoft a même bricolé une petite vidéo pour nous présenter tout ça, en attendant la sortie du jeu prévue le 7 octobre.De son côté, le cousin allemand Crysis Remastered Trilogy sortira le 15 octobre sur tous les supports : PC, Xbox One, PS4 et Switch. Tous ? Non : encore une fois, Crytek a décidé de coucher avec Epic, et la version PC de sa collection de jeu sera vendue exclusivement sur l'EGS. Les monogames qui ont juré fidélité à Gaben devront donc attendre un an de plus, en sachant que le premier Crysis Remastered devrait lui arriver sur Steam dans les jours qui viennent, la période d'exclusivité touchant à sa fin.