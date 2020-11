Fake Or News - épisode 5

Fake Or News ? Le monde devient tellement bizarre qu'on a du mal à différencier le vrai du faux. Pourtant les news qui suivent ne sortent pas du Gorafi ou de The Onion . Elles sont 100% véridiques.Selon les Mython Python, " American beer is a little like making love in a canoe. It's fucking close to water." Et dans le genre pisse froide, la Bud Light atteint des sommets. Du coup le budget marketing est démesuré et les créa ont carte blanche pour vendre leur came en mentionnant tout sauf le goût. Histoire de se moquer des Xbox Ceries et de la PS5, ces derniers ont imaginé la BL6, une console Bud Light Elle comporte deux manettes sans fil, deux emplacements pour refroidir sa canettes de Bud, un vidéo-projecteur, une batterie et six jeux dont Tekken 7, Soul Calibur VI et Broforce. Si on oublie l'aspect marketing idiot, le combo console + vidéoproj + batterie n'est pas une mauvaise idée du tout. Il y a évidémment des hauts-parleurs mais aussi deux ports USB et une sortie HDMI. Mais comme tout produit sorti en 2020, c'est en rupture de stock et il a fallu se battre pour en chopper une . A noter que la bière concurrente, la Miller Lite, avait sorti en 2019 le Cantroller , un pad Bluetooth contenu dans une vrai canette de Miller Lite.Quoi de mieux pour accompagner de la mauvaise bière que du mauvais poulet frit ? KFC a fait son entrée dans le monde des jeux vidéo avec un simulateur de drague qui a rendu l'expression "S'en lécher les babines" inutilisable jusqu'à la fin du monde. Mais KFC va aller plus loin en sortant une console. La KFConsole pourra cuire son poulet et il est fort possible que le tout soit juste une grosse blague pour se moquer de Sony et Microsoft. Originellement prévue le 12 Novembre, KFC a annoncé un retard via Twitter en se moquant d'un certain Cyberpunk 2077 et il faudra désormais attendre le 11 Décembre pour frire son poulet en 4K@120FPS.Il ne manque plus que le dessert et pour se moquer aussi de Sony et Microsoft, la patisserie Philadelphia a sorti le Philly Series 5 , un gâteau au fromage dont l'emballage le fait ressembler à une PS5 et vendu $4,99. Le tout est vendu avec des tonnes de termes techniques bidons, de gros plans sur le produit et du déballage devant le sapin de noel.BONUS : Un petit village autrichien comportant une centaine d'habitants est visité par de plus en plus de touristes chaque année pour une simple raison : il s'appelle Fucking. Ca fait rire beaucoup de monde mais pas les Fuckingers (le nom des habitants de Fucking) qui en ont marre des gens qui posent devant les panneaux de la ville. Ils ont donc décidé de renommer leur village Fugging . Rassurez-vous Moncuq ne changera pas de nom. Après tout, c'est le nom parfait pour un trou perdu.