EXOK met Earthblade à la poubelle

Alors qu’on s’attendait plutôt à de bonnes nouvelles concernant Earthblade , un jeu en développement chez Extremely OK Games (EXOK) à qui on doit les merveilleux Towerfall et Celeste , c’est avec un triste billet de blog que Maddy Thorson annonce l’annulation pure et simple de ce projet.Loin des annulations sans contexte des grands éditeurs, Maddy Thorson explique qu’une fracture s’est créée au début de l’année 2024. Elle explique sans détour qu’un désaccord concernant les droits de propriété intellectuelle de Celeste est apparu entre le duo Maddy / Noel Berry et Pedro Medeiros, membre fondateur d'EXOK mais aussi accessoirement directeur artistique d'Earthblade et artiste pixel/ui sur Celeste et TowerFall. Nous n’en saurons pas plus sur le sujet, mais on sait que Pedro travaille sur son jeu à lui, Neverway , et qu’évidemment, ils restent tous amis comme avant.Ce départ, plus le fait qu’Earthblade a été annoncé pour la première fois en avril 2021 avec une sortie prévue pour courant 2023, mais qu’il s’est mangé un premier report pour 2024, suivi d’un second pour courant 2025, n’a forcément pas aidé à continuer le développement d’un projet qui devenait bien trop ambitieux, et presque angoissant face au possible échec post Celeste. Un comble quand on sait de quoi parle Celeste. Ou justement, une force de se rendre compte que la tâche était devenue trop importante et qu’il n’y a rien de plus important que sa santé physique et mentale.D’ailleurs, Maddy Thorson déclare que cette décision est un soulagement pour elle, pour Noel, mais aussi même pour Pedro.L’idée derrière cet arrêt clair et net d’Earthblade n'entraîne heureusement pas la fermeture du studio, ni même le fait d’arrêter de collaborer avec d’autres artistes. D’après Maddy Thorson, ils souhaitent se recentrer sur des projets plus modestes et retrouver la créativité qu’ils avaient lors des époques Towerfall et Celeste. Autant dire que l’on ne va pas avoir de nouvelles avant de nombreux mois.