Quand il s'agit de faire des jeux, Maddy Thorson prend son temps. Il s'est écoulé 4 ans et demi entre la sortie de TowerFall sur Ouya et celle de Celeste . Et cela fait plus de trois ans que Celeste est sortie. Mais cela ne vaut pas dire que Maddy et son studio Extremely OK (anciennement Matt Make Games) ne fout rien : TowerFall et Celeste ont connu moultes mises à jour et portages. En September 2019, Celeste a même reçu un DLC gratuit baptisé Farewell contenant 100 nouveaux niveaux et 40 minutes de nouvelle musique.Mais grâce au succès de Celeste, EOK peut encore prendre plus son temps pour leur prochain jeu. Ils ont fait quelques prototypes pour voir dans quelle direction aller, le but étant de sortir de leur zone de confort sans toutefois se lancer dans un projet infaisable. Tout cela, Maddy vous le raconte sur le blog du studio et elle dévoile au passage le nom du nouveau jeu : Earthblade. On ne sait rien de plus mis à part que ce sera un jeu d'action-exploration 2D tout en pixels et sans interruption. En attendant d'en savoir plus, voici un poster de Pedro Medeiros et une musique de Lena Raine